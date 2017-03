Decuyper: “Ik speel liever in eerste klasse”

Patrick Decuyper is een tevreden man na de overwinning van zaterdagavond en de promotie naar eerste klasse van zijn Antwerp. “We hadden een duidelijk stappenplan. De eerste stap was de club gezond maken, de juridische knopen ontwarren én een sportieve stap nemen. Nu begint het mooie werk. Tweede klasse is niet zo’n mooie reeks, ik speel liever in eerste klasse.”