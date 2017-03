Vleminckx: “Ik ga mijn eigen naam niet meer kunnen zeggen”

Antwerp-speler Björn Vleminckx had geen stress zaterdagavond. “Ik had heel veel vertrouwen in de ploeg.” Hoewel hij normaal gezien nooit alcohol drinkt, ging Vleminckx na de match tegen Roeselare toch een uitzondering maken. “Ik ga mijn eigen naam niet meer kunnen zeggen en ik verwacht pas maandag thuis te zijn.”