Mama zwaargewond na botsing met motor

Herzele - Een vrouw uit het Oost-Vlaamse Woubrechtegem is zaterdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een motor op de provincieweg in Hillegem.

De dame had haar wagen kort na 17 uur op de Provincieweg geparkeerd en was de drukke baan te voet aan het oversteken. Waarom ze de motorrijder niet opmerkte, is nog onduidelijk. Die man zou nog geprobeerd hebben om te remmen maar tevergeefs.

Het slachtoffer werd door de klap weggeslingerd, de motorrijder kwam ten val. Zijn voertuig, een Honda CBR, gleed goed 100 meter verder en brak een boom doormidden. De vrouw was te voet de straat aan het kruisen om haar kind op te halen bij een speelkameraadje. Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend van een MUG-team en werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Ze is buiten levensgevaar.

De motard raakte lichtgewond en kreeg een medische check-up. De politie van Herzele sloot het rijvak richting Herzele tot 20.30 uur af voor het verkeer, het parket van Oudenaarde stuurde een deskundige ter plaatse om meer duidelijkheid te scheppen.