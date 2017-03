Algemeen directeur voetbalclub Beerschot Wilrijk overleden bij ongeval

Marc Steenackers, de algemeen directeur van Beerschot Wilrijk, is zondagmorgen overleden bij een ongeval. Hij botste met zijn wagen op een werfvoertuig, aan de Atomiumlaan in Wilrijk.

Marc Steenackers reed zondagmorgen met zijn Porsche op de Atomiumlaan in Wilrijk. Ter hoogte van de Dijkstraat zijn momenteel asfalteringswerken bezig. Vermoedelijk was Steenackers verblind door de zon toen hij met zijn wagen op één van de werfvoertuigen reed. Hij overleefde de aanrijding niet.

Sinds november 2016 was Steenackers algemeen directeur van KFCO Beerschot Wilrijk. Daar werkte hij heel sterk aan de professionalisering van de ploeg De club had vorig jaar nog lof betuigd voor de nieuwe directeur: “Hij is de nieuwe grote meneer op het Kiel”, klonk het op hun website.

