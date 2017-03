Hertha-middenvelder doet gooi naar titel voor ‘Schwalbe van het Jaar’

Hertha Berlijn boekte zaterdag een knappe overwinning tegen Borussia Dortmund. De hoofdstedelingen wonnen met 2-1 na doelpunten van Kalou en Plattenhardt. De meest opmerkelijke fase vond echter in het slot plaats. Dormtund-speler Dembélé werd foutief afgestopt, Hertha-speler Weiser was het daar niet mee eens en keilde de bal weg. In een poging dat tegen te houden (om zo sneller te kunnen verder spelen) gleed Dembélé uit. Weiser vond er niet beter op dan uit te pakken met een waanzinnige schwalbe en stortte ter aarde. Het toneelstukje leverde uiteindelijk voor elke speler geel op.