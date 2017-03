Laurent Ciman en Montréal delen punten met Seattle

Brussel - Montréal Impact is zaterdag op de tweede competitiespeeldag in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel op eigen veld tegen de Seattle Sounders. Bij Impact stond Rode Duivel Laurent Ciman een volledige wedstrijd in het hart van de verdediging, hij kreeg na elf minuten geel.

Beide teams hadden hun openingswedstrijd in de MLS verloren en moesten op zoek naar punten. Montréal kwam na 17 minuten op voorsprong via Matteo Mancosu en verdubbelde kort na rust de score via Ignacio Piatti. De drie punten leken in het Olympic Stadium te blijven, maar Seattle pakte alsnog een punt na twee doelpunten in de ultieme slotfase. Nicolas Lodeiro zorgde zeven minuten voor affluiten voor de aansluitingstreffer, de gelijkmaker van Will Bruin viel in de slotseconden van de toegevoegde tijd.

FC Dallas, met invallerde laatste 27 minuten tussen de lijnen, speelde 0-0 gelijk bij Sporting Kansas City. Het LA Galaxy van kapiteinontvangt zondag Portland.