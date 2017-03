Disneyland Parijs krijgt grote rivaal: dit pretpark wil het meest sprookjesachtige park ooit worden

Een sprookjeskasteel, een stoet van magische figuurtjes, 5.000 schitterende hotelkamers en rollercoasters die de skyline vullen. Het klinkt als een beschrijving van Disneyland, maar dat is het niet. Paramount London gaat een gelijkaardig concept opzetten in het Verenigd Koninkrijk, maar dan nog groter en met meer mythische figuren. De locatie daarvan is nu bekendgemaakt.

De begroting is gemaakt: 4 miljard euro. Dat bedrag hebben ze nodig om “de glamour van Hollywood te vermengen met het allerbeste uit de Britse cultuur”, zo klinkt het. De bouw van het park zou jobs bieden aan 27.000 mensen en meer dan 40.000 bezoekers per dag kunnen trekken naar het hartje van Londen.

Foto: © © London Paramount

Van ‘Star Trek’ tot ‘Titanic’

Het pretpark is niet zomaar een kopie van Disneyland Parijs. Het Paramount-complex mikt net iets hoger met een oppervlakte van ongeveer 350 hectare groter dan Disneyland Parijs dat een oppervlakte van “slechts” 200 hectare beslaat. Het complex zal zo’n 27.000 mensen tewerk kunnen stellen. BBC Worldwide, Aardman Animations en het British Film Institute gaan samenwerken om het park een uniek karakter te geven.

Ze willen “Hollywood vermengen met de Britse cultuur”. Foto: © © London Paramount

Ook de attracties in het nieuwe themapark zullen er anders uitzien. Zij zijn immers allemaal gebaseerd op films en televisieprogramma’s van Paramount. Zo komt er al zeker een Top Gear-attractie. Er is ook sprake van constructies die een ode zijn aan ‘Star Trek’, ‘Indiana Jones’, ‘Titanic’, ‘Mission Impossible’ en ‘The Godfather’. Welke films ze aan welk soort van attractie zullen linken, is nog geheim voorloig.

Naast dit alles kunnen bezoekers op de site ook naar een indoor waterpark, een van de bioscopen, concertzalen, restaurants en theaters. Blijven slapen dat kan in één van de 5.000 (!) hotelkamers, allemaal in sprookjesachtige stijl. Een ticketje voor één dag in het Paramount Londen park zal 65 euro kosten.

Hartje Londen

De plannen lagen al een tijdje op tafel, maar nu heeft Paramount London de toekomstige locatie van het park bekendgemaakt. Dat zal vlak naast het Bluewater Shopping Centre liggen, aan de oever van de Thames.

Foto: Daily Mail

Niet iedereen is daar blij mee, want dat zou wel eens voor heel wat files kunnen zorgen in de stad. Vooral rond de Dartford Tunnel, zouden ze problemen ondervinden. De organisatoren hopen dan ook dat de meeste bezoekers hun toevlucht zullen nemen tot de trein en watertaxi’s. Ze zouden ook aan het onderhandelen zijn om een permanente shuttle in te leggen tussen het park en één van de haltes van de Eurostar.

De start van de constructie van het park is gepland voor in 2019. Vanaf 2022 zou het magische sprookjespark volledig klaar moeten zijn om duizenden bezoekers te ontvangen.