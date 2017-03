Kristen Stewart heeft een probleempje met haar ultrakorte coupe

De Amerikaanse actrice Kristen Stewart ging onlangs naar de kapper en koos voor een gemillimeterd, platinablond kapsel. De ‘Twilight’-ster is haar nieuwe coupe nog niet gewoon, want op een rode loper strijkt ze nog vaak door haar haren die er niet meer zijn...

Kristen Stewart geeft in The Late Show zelf toe dat ze iets heeft met haar haar, vooral op de rode loper en in interviews. Vroeger haalde ze altijd haar handen door lange bruine lokken terwijl er foto’s werden gemaakt. Nu die eraf zijn, doet ze het nog steeds en oogt het een tikkeltje vreemder.







“Ik dacht dat ik ermee zou stoppen als ik alles afscheerde, maar nu wrijf ik er gewoon over”, zegt ze in een interview in de CBS-talkshow tegen presentator Stephen Colbert. Ze voegt eraan toe dat het voor de rest wel fijn en bevrijdend is om weinig haar op haar hoofd te hebben.