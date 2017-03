Ontwerp van Urban Outfitters zaait verwarring op Twitter

Modeketen Urban Outfitters heeft een bijzonder topje in de collectie: een wit, cropped exemplaar dat wel heel kort is. Zelfs je beha is nauwelijks bedekt. Twitteraars zijn in de war en bespotten de creatie.

Het topje maakt deel uit van de eigen ‘Out From Under’- collectie van de Amerikaanse keten en kreeg de naam ‘Extreme Crop Tank Top’ mee. Het is te koop voor 16 dollar (15,09 euro) en bedenkt enkel je behabandjes. Juist ja, het topje werd niet ontworpen om je lingerie te bedekken, maar net om te ondergoed en buik te tonen.

De creatie belandde al snel op Twitter en het ontwerp werd volledig afgebroken. “Waarom? Waarom toch?”, vroeg een twitteraar zich af. “Je kunt dus eigenlijk gewoon in je beha de straat op”, aldus iemand anders. "Zou het een sleutelbeenwarmer zijn", passeerde ook de revue. Een overzicht van de meest verontwaardigde reacties op het internet.

@alanna @polly I think that it's a clavicle warmer — Andy Lehman (@pollyanndy) 10 maart 2017

@alanna @nycsouthpaw Seriously? What is that? Why don't they just put her out in just a bra and claim the "Shrug" is invisible? — Sad! (@AlderFish) 10 maart 2017

the most extreme crop of all is just....air — Alanna Okun (@alanna) 10 maart 2017

@alanna how is this a thing people would pay to wear? — Liz Kelley (@lizkelley) 10 maart 2017

@alanna @ParkerMolloy 16 bucks for a men's undershirt that shrunk in the wash? — Forest Grump (@Timberati) 12 maart 2017

Intussen is het item niet meer te bestellen via de site. Wegens groot succes? Of eerder omdat de keten te veel kritiek kreeg en het uit de rekken haalde? Voorlopig is het nog wachten op een officiële verklaring uit het kamp van Urban Outfitters.

Het is niet de eerste keer dat spullen uit deze winkel op kritiek stuiten. Eerder lag er een gordijn in de rekken dat wel heel hard leek op de gevangenisplunje van homo’s ten tijde van de nazi’s. Ook een sieradenhouder in de vorm van de godin Lakshmi moest uit de handel wegens protest van de Hindoegemeenschap.