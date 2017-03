Proto speelt tegen Standard, Dutoit de bekerfinale

Opvallend tijdens Standard-KV Oostende: bij KVO staat Silvio Proto in doel, voor het eerst sinds hij begin november zijn achterste kruisbanden scheurde. Dat is toch opvallend één weekje voor de bekerfinale. Zou Proto dan toch William Dutoit - die niets te verwijten viel - verdringen uit de goal net voor de Cup final? De kans is heel klein. Er zijn in principe duidelijke afspraken gemaakt dat Dutoit volgende week tussen de palen staat op de Heizel en dat de concurrentiestrijd tussen de keepers herbegint in Play-off 1.