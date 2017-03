Lingeriemerk lanceert campagne met 56-jarig model

Het Nieuw-Zeelandse lingeriemerk Lonely Label maakt naar eigen zeggen ‘setjes voor alle vrouwen die ondergoed dragen als een liefdesbrief aan zichzelf’. Hun nieuwste campagne met het 56-jarige model Mercy Brewer in de hoofdrol past dan ook perfect bij die filosofie.

Het label toonde in het verleden al vrouwen met verschillende etnische achtergronden in campagnes en ook modellen met okselhaar kwamen aan bod. De laatste nieuwe collectie beha’s en onderbroeken wordt getoond door de Schotse Mercy Brewer, aangesloten bij modellenbureau Unqiue Model Managment en ooit nog huisgenote van Kate Moss en Naomi Campbell.

Foto: Lonely

Foto: Lonely

Lonely wilde foto’s maken om de schoonheid van het ouder worden te vieren. “Want lingerie is niet alleen voor vrouwen van twintig”, klinkt het. “De beauty en mode-industrie zijn zo geobsedeerd met jeugdigheid, maar de realiteit is dat we allemaal verouderen en er zijn zoveel prachtige dingen die gepaard gaan met ouder worden”, zegt oprichtster van het merk Helene Morris in een statement. Mercy zelf kan zich helemaal in die redenering vinden. “‘Als we dat niet erkennen, ontzeggen onszelf een toekomst om naar uit te kijken.”

Foto: Lonely

Foto: Lonely

De foto’s van Mercy, die tegenwoordig in Nieuw-Zeeland woont, zijn gemaakt in haar eigen huis door Harry Were. De locatie is niet toevallig gekozen: het merk wilde haar in een vertrouwde omgeving fotograferen om nog meer aandacht te vestigen op wie ze echt is en hoe ze leeft.

Foto: Lonely