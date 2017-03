STVV opende na 37 minuten de score bij Club Brugge via Steven De Petter, maar er hing toch een reukje aan het doelpunt. Het was niet helemaal zeker of de bal helemaal over de lijn was, maar toch werd de goal toegekend aan de Kanaries. De lijnrechter aan de verste kant leek ook niet perfect opgesteld, dus zullen we waarschijnlijk nooit met zekerheid weten of de bal al dan niet binnen was... Hallo doellijntechnologie? Bekijk de beelden om 23u!