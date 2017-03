Man in levensgevaar bij steekpartij op straat

Evergem - Bij een steekpartij in het Oost-Vlaamse Evergem is zondagmorgen een man in zijn buik getroffen en levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het incident gebeurde rond 9 uur in de Kapellestraat in Evergem. De aanleiding van de feiten is nog niet duidelijk, maar twee mannen hadden ruzie op straat. Een van hen nam een mes en stak de andere neer, zegt het parket. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Er is een verdachte opgepakt, maar daarover kan het parket nog geen details geven. Er is een onderzoeksrechter aangesteld en politie en parket kwamen ter plaatse voor verder onderzoek.