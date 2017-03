REACTIES. Desillusie bij Mechelen, Westerlo blijft gefrustreerd achter

KV Mechelen leek klaar om Play-off 1 te spelen, maar op de allerlaatste speeldag van de reguliere competitie verloor het bij Gent. Daardoor valt het uit de top zes. De ontgoocheling is groot. In ’t Kuipje waren er geen blije gezichten te zien. Westerlo degradeert, Genk moet naar Play-off 2.

Tim Matthys was uiteraard zwaar ontgoocheld, nadat Malinwa veroordeeld werd tot Play-off 2. “We verdienden het wel, maar de kwalificatie hier komen halen is moeilijk. Dat wisten we op voorhand en we hadden vandaag geen verhaal. Gent was sterk,we verdienden niet meer. We wisten dat we onder druk kwamen staan en het was moeilijk voetballen. Na het eerste halfuur ging het minder en hadden we veel fouten nodig. Dat was niet de bedoeling, maar we zichten een manier om punten te pakken. Strijden voor de top zes is ook nieuwe ervaring voor ons. We wilden er eindelijk bijzijn, maar het zal voor volgend seizoen zijn. We hebben een goede kern, dat is belangrijk.

Foto: JEFFREY GAENS

Stuivenberg: “Onderweg te veel punten laten liggen”

Genk mist Play-off 1 ook, hoewel het vlot won van Westerlo. Stuivenberg was dan ook licht ontgoocheld, maar kon het relativeren. “Er heerst ontgoocheling, maar we wisten dat het een kleine kans was. Ik wilde gewoon geen spijt achteraf, dat hadden we op voorhand afgesproken. We speelden sterk, maar het mocht niet zijn. Er heerst geen twijfel over het feit dat we erbij horen, maar jammer genoeg hebben we te weinig punten. Je moet het onderweg verdienen, daar hebben we te veel punten verloren.”

Westerlo: “Dit is verschrikkelijk”

Bij Westerlo kwam de klap hard aan. Het seizoen zit erop, de Kempenaars degraderen. “Dit is verschrikkelijk, een echt klotegevoel”, aldus Heylen. “We hebben het op een stomme manier weggegeven. Ik heb hier geen woorden voor. We hebben genoeg kansen gehad om ons al voor vandaag te redden. Die hebben we niet afgemaakt en dat is ons duur komen te staan.”

Heylen kan het niet geloven. Foto: BELGA

Ook trainer Matthijsen weet dat Westerlo het in de voorbije weken heeft laten liggen. “Genk in deze vorm en met deze grinta is simpelweg een maat te groot voor ons. Vandaag hadden we geen verhaal tegen hen, we kwamen gewoon tekort. Waar het is fout gelopen? Niet in deze match, maar er zijn eerder een paar momenten geweest waarop het is fout gelopen. En iedereen kent die. Het behoud moest al eerder zeker zijn. Maar ik verwijt mijn spelers niets. Ik weet hoeveel ze ervoor gedaan hebben in moeilijke omstandigheden. Het behoud was uiteindelijk nog dichtbij, maar dat maakt het nog des te pijnlijker.