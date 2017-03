Als ratten in de val: laatste ISIS-strijders afgesneden van buitenwereld

Het Iraakse leger is erin geslaagd om de strijders van ISIS compleet van de buitenwereld af te snijden in het laatste stukje van Mosul dat de jihadi’s nog in handen hebben. Dat heeft de speciale gezant van de VS verklaard. “Alle strijders die er nu nog zijn, zullen daar ook sterven.”

“Afgelopen nacht is de 9de divisie van het Iraakse leger erin geslaagd om de laatste aanvoerroute naar Mosul af te sluiten”, heeft Brett McGurk gezegd tegen journalisten in Bagdad. “Alle strijders die er nu nog zijn, zullen daar ook sterven.”

Hij benadrukte ook dat de internationale coalitie er alles aan doet om niet alleen ISIS te verslaan in Mosul, maar ook om te verhinderen dat strijders de stad levend kunnen verlaten. Volgens de VS zitten er nog ongeveer 2.500 jihadisten in het Westen van Mosul.

In elk geval zit ISIS in de hoek waar de klappen vallen. De jihadisten zijn al 60 procent van het veroverde grondgebied in Irak opnieuw kwijtgespeeld. De Iraakse stad Mosul is het laatste grote bolwerk van de jihadi’s in Irak. Sinds half oktober woedt een bloedige strijd om de stad te heroveren op ISIS. Eind januari had de internationale coalitie al het oostelijk deel van de stad heroverd.

Foto: AFP

Foto: AFP