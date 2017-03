Celtic en Boyata moeten gelijkspel toestaan tegen Rangers

Celtic en Rangers hebben zondagnamiddag op de 28e speeldag in de Schotse Premiership in Celtic Park 1-1 gelijk gespeeld in de Old Firm, de stadsderby tussen beide clubs uit Glasgow. Rangers bracht zo een einde aan een reeks van 22 overwinningen op rij van Celtic in de Schotse competitie.

Thuisploeg Celtic stond lang aan de leiding in deze 405e Old Firm dankzij een doelpunt van Stuart Armstrong na 35 minuten. In de slotminuten moesten de ‘Bhoys’ toch nog de gelijkmaker slikken door een treffer van Clint Hill (87.). Bij Celtic speelde Dedryck Boyata de hele wedstrijd centraal in de verdediging. De club is nu al 35 wedstrijden ongeslagen in de competitie en dat is een record voor Celtic.

In de stand ondervindt Celtic amper last van het puntenverlies. Ook na 28 speeldagen blijven ze met tachtig punten riant aan de leiding, met 25 punten meer dan eerste achtervolger Aberdeen (55). Rangers is derde met 47 punten.