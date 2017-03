REACTIES. Vanhaezebrouck: “Vind het zuur dat Mechelen en Genk niet in PO 1 zitten”

AA Gent knalde de droom van KV Mechelen om voor het eerst mee te spelen in Play-Off 1 aan diggelen met drie welgemikte goals. In de persconferentie achteraf was Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck wel de eerste om te zeggen dat hij Mechelen én Genk graag had bekampt in Play-Off 1. Yannick Ferrera kreeg dan weer te horen dat zijn ploeg wel heel makkelijk neerging en bleef liggen. “Niet op mijn advies”, pareerde de Mechelen-trainer.

Hein Vanhaezebrouck reageerde met een stevig steek aan het adres van sommigen nadat zijn Buffalo’s Play-Off 1 veiligstelden met een duidelijke zege tegen KV Mechelen. “Daar waar iedereen ons afschreef, hebben we toch gedaan wat we moesten doen”, zei hij fijntjes. De manier waarop zijn team aangepakt was na de 2-5-pandoering tegen Racing Genk zat hem dwars. “In België kregen we daarvoor een zwaardere rekening gepresenteerd dan in het buitenland. Individuele fouten deden ons donderdag de das om. Vandaag waren die er niet en dan weet je dat je gewoon beter bent dan KV Mechelen. Het grote voordeel dat wij ook hadden is dat we meer in zo’n situatie hebben gestaan dan KV Mechelen. Deze spelersgroep heeft al Konyaspor en Tottenham meegemaakt, waar het ook twee keer van moeten was. Ik ben alleszins heel trots op mijn spelers: we staan op slechts twee punten van de derde plek, en dat in een transitiejaar.”

HVH liet niet na te benadrukken dat hij KV Mechelen en Racing Genk Play-Off 1 ook gegund had. “Ik vind het zonde dat Racing Genk en KV Mechelen aan 48 punten niet genoeg hebben om mee te strijden om de Europese plaatsen. 48 punten, daarmee raak je negen op tien keer in Play-Off 1. Ik vind dan ook niet dat de rekening van hun seizoen gemaakt moet worden op het missen van Play-Off 1. Ferrera mag voor mijn in aanmerking komen voor de titel van Trainer van het Jaar, zelfs al speelt hij in Play-Off 2.”

Ferrera: “Ben zelf tegen mijn spelers gaan zeggen dat ze niet moesten blijven liggen”

Foto: Isosport

Aan de overkant was KV Mechelen-trainer Yannick Ferrera bijzonder sportief. Hij begon zijn persconferentie met felicitaties aan AA Gent voor de kwalificatie voor Play-Off 1. “AA Gent was te sterk voor ons, maar het is niet hier dat we de kwalificatie voor Play-Off 1 verloren hebben. Dit is een grote ontgoocheling. Anderzijds zijn we ook trots op ons parcours.” Daar hamerde hij ook bij zijn spelers, zei Ferrera. “Het spreekt voor zich dat dit aankomt bij hen, maar ze moeten niet vergeten dat we 30 matchen gespeeld hebben waar we trots op mogen zijn.”

Opvallend: er waren aardig wat spelers van KV Mechelen die al vanaf het eerste fluitsignaal wel heel gretig tegen de grasmat gingen en daar zo veel mogelijk tijd leken te willen doorbrengen. Niet op zijn advies, zei Ferrera. “Ik ben zelf tegen de spelers gaan zeggen dat ze niet moesten blijven liggen. Dit hadden we tot nu toe nog nooit gedaan. Het was ook helemaal niet mijn opdracht, het was niet de bedoeling om het tempo op die manier te breken. Ik had hoog willen voetballen.”