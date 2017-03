Zo vergeet je nooit meer aan welke kant je moet tanken

Ben jij een van die bestuurders die al eens durft vergeten aan welke kant van de auto de tankklep zich bevindt? Dankzij deze handige tip zal het je niet meer overkomen.

Eigenlijk is het heel eenvoudig. In je dashboard zit een subtiele verwijzing naar de kant verwerkt. Aan het wijzertje waar de stand van je benzinetank staat, zie je ook het symbool van een tankstation. Net daarnaast staat in veel wagens een pijltje naar links of naar rechts. En dat is dus de kant waaraan je moet tanken.

Heb je geen pijltje? Dan kijk je het best naar aan welke kant van de meter het symbooltje staat.