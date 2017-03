Motorrijder (33) overleden na crash tegen paal

Kuurne / Zwevegem - Christoph Ameel (33) was vrijdagavond op slag dood toen hij met zijn motorfiets op een auto botste. Zijn vriendin, met wie hij pas een jaar in Otegem samenwoonde, is er het hart van in. Ze hadden nog zoveel plannen, maar nu kwam daar abrupt een eind aan.

Een tragisch ongeval in de Zwevegemse deelgemeente Otegem heeft vrijdagavond het leven gekost van de 33-jarige Christoph Ameel. De motorrijder had voorrang toen hij rond 19.30 uur aan het kruispunt van de Zwevegemsestraat met de Kasteeldreef kwam. Maar er doemde toch een auto op. De motorrijder kon die niet ontwijken. De motor is vervolgens doorgeschoven tegen een betonnen verlichtingspaal. De klap was zo hard, dat de paal afbrak. Hulp kon niet meer baten, de man overleed ter plaatse.

Volgens de vaststellingen van de deskundige zou Ameel aanzienlijk harder gereden hebben dan de toegelaten 70 kilometer per uur.

Kwetsbaar

De schrijnwerker, uit Kuurne afkomstig, was zes jaar samen met zijn vriendin Sophie Vuylsteke. Het jonge koppel woonde pas een jaar in de Tiegemstraat. Ze hadden nog zoveel plannen, het verlies komt dan ook hard aan. “Een grote mond, maar o zo’n klein hartje”, mijmert zijn vriendin. “Hij was heel handig en deed alles zelf in huis. Hij zou iedereen helpen die het vroeg. De dagen waren te kort voor hem.”

Sociale gast, sportieveling, dierenliefhebber, barbecuefanaat en handige Harry, zo wordt de man omschreven. Christoph had een passie voor alles met twee wielen. Als fervent fietser en motorrijder begeleidde hij zelfs nog bussen tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat hij net zo om het leven moet komen, maakt het nog tragischer dan het al is. “Hij zei altijd ‘ik ben nog nooit iets tegengekomen’, maar je bent kwetsbaar. Het kan zo gebeurd zijn, en zie”, zucht Sophie.

Ook schoonvader Alex Hombrouckx is er het hart van in. Hij verliest niet alleen zijn schoonzoon, maar ook een goede vriend. “We waren alle twee zot van motoren en games. Wij waren echt goeie vrienden”, zegt Alex.

Hoewel Christoph en Sophie nog maar net in Otegem woonden, waren ze al goed geïntegreerd. Donald Van Durme van café Belvère, noemt Christoph een joviale en sociale man. “Nog voor ze hier woonden, kwam hij hier al iets drinken. Om de mensen van de buurt te leren kennen. Echt een sympathieke gast”, klinkt het.

De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag plaats om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk van Kuurne.