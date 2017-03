Knullige goals beslissen over degradatie en behoud

Ook onderaan in het klassement kregen we nog een verrassende wending. Zowel Moeskroen als Westerlo waren nog ‘in the running’ voor de degradatie. Moeskroen moest absoluut winnen en hopen dat Westerlo verloor. Westerlo moest dan weer hopen dat Kortrijk Moeskroen een halt zou toeroepen. Helaas voor de Kemphanen trok Moeskroen aan het langste eind en dat op een lullige manier. De tweede goal van Genk op de Freethiel ging wel heel twijfelachtig binnen. “Is hij binnen, ja? Nee? Ja, nu wel!” en Kortrijk-verdediger Kovacevic maakte de nederlaag tegen Moeskroen nog zuurder toen hij zijn eigen doelman verschalkte.