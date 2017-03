Depay komt weer boven water en maakt wereldgoal voor Lyon

Voor de beauty van het jaar moest u zondag even zappen naar de Franse competitie. Daar toverde de Nederlandse flankaanvaller Memphis Depay voor Olympique Lyon in hun match tegen Toulouse een wereldgoal uit zijn sloffen. Hij kreeg de bal aan de middenlijn, liep er even mee rond, en besloot het leer vervolgens de lucht in te jagen... En raad eens waar die bal uiteindelijk terechtkwam? Inderdaad, fantastisch mooi in doel. Het werd uiteindelijk 4-0 voor Lyon. Depay scoorde nog een tweede keer, al was die goal iets minder spectaculair.