Is de ploeg van Antwerp wel klaar voor eerste?

Het brein achter de titel van Antwerp? Een trainer die zaterdag pas zijn zestiende wedstrijd in zijn leven coachte. Die voorheen niet één training had geleid. En een voormalige aanvoerder van Beerschot nota bene. Niet de spelers, maar coach Wim De Decker werd zaterdagnacht het meest toegezongen van allemaal. “Binnen zoveel jaar spreken ze nog over mij als de trainer die de promotie pakte.” De Decker blijft dan ook aan het roer staan in 1A. Maar met welke ploeg moet hij daar aan de slag? Is de huidige kern wel klaar voor het hoogste niveau? Wij analyseerden speler per speler:

Zij kunnen mee

Johanna Omolo: De verdedigende middenvelder is de stille kracht tussen de grote namen van Antwerp. Een pareltje dat eerste klasse snel zal leren kennen.

Tuur Dierckx: Flankaanvaller ...