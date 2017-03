CLUBNIEUWS. Jacky Mathijssen legt lot in handen van bestuur, Anderelcht met beste statistieken naar Play-off 1

Het doek is gevallen over de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. De slotdag leverde nog heel wat spektakel op. Vooral bij Westerlo en KV Mechelen likken ze hun wonden, in tegenstelling tot ploegen als Charleroi en AA Gent. Westerlo-trainer Jacky Mathijssen legt zijn lot in handen van het bestuur, de Mechelse spelers kregen een hele week vrij terwijl er een dikke winstpremie én bier klaar stond voor de feestende Zebra’s... Bij leider Anderlecht waren het toch niet alleen lachende gezichten: daar zit de halvering van de punten voor veel tussen. Uw portie clubnieuws van de dag.

Westerlo-trainer Jacky Mathijssen legt zijn lot in handen van het bestuur

WESTERLO Voor trainer Jacky Mathijssen was het een bittere bil. Hij werd als vervanger van Bob Peeters ingehaald om de degradatie af te wenden en faalde in zijn opdracht. “Ik stel vast dat we de momenten niet gepakt hebben”, klonk het scherp. “Zeker niet na de winterstop. In elke wedstrijd in 2017, behalve op de laatste speeldag tegen RC Genk, was er zo’n moment om iets te rapen. Het beste voorbeeld was dat noodlottig doelpunt tegen in de toegevoegde tijd op het veld van Zulte Waregem. Ik vind niet dat de stress verlammend werkte.”



Het doelpunt van Samatta na zeven minuten luidde gisteren de doodstrijd in. Het frommeldoelpunt van Thomas Buffel en de knullige manier waarop Kenneth Schuermans zich liet ringeloren, vatte het seizoen van Westerlo perfect samen. Mathijssen nam zijn spelersgroep in bescherming. “Ik heb vier à vijf maanden met deze groep gewerkt. De spelers gaven elke dag het beste van zichzelf. Ik verwijt niemand iets. Het moest blijkbaar zo zijn. (ontgoocheld) De club moet de rug rechten, nadenken over de toekomst, een analyse maken van het seizoen en een plan maken voor de toekomst. Het is niet aan mij om dat te doen. We moeten elkaar even tijd geven en de club moet de beslissing nemen. Ik geef me zelf even tijd om na te gaan of ik voor mezelf nog een rol zie bij Westerlo.”

De spelersgroep krijgt vandaag en morgen vrijaf en hervat woensdag de trainingen. (bdh)

Spelers van KV Mechelen krijgen een hele week vrij

KV MECHELEN Wekenlang stond het in de top zes, maar KV Mechelen is dan toch nog gesneuveld. Ondanks de lof van hun trainer was de ontgoocheling bij de spelers bijzonder groot. “Ons sterk seizoen biedt op dit moment weinig troost.”

Vlak na affluiten had Ferrera zelf al zijn spelers bij zich geroepen, op het veld, om te zeggen dat ze trots mochten zijn.“Ik zei hen: Dit doet pijn. En elk woord dat ik zeg, zal niet helpen. Maar als jullie straks weer beter zijn, kijk dan even achterom. En denk na over wat jullie hebben gepresteerd.” Maar daar kopen de spelers nu dus niks mee. Als hoopjes ellende verlieten ze de Ghelamco Arena. Beroofd van hun grote droom. Ze krijgen alvast een volledige week om van deze mentale klap te bekomen. (dvd, ts)

Anderlecht het sterkst tegen PO1-ploegen (maar niet iedereen wist van halvering van punten)

ANDERLECHT Confrontaties tegen Club Brugge, Charleroi, AA Gent, KV Oostende en Zulte Waregem: Anderlecht ziet het graag gebeuren. Want van alle ploegen uit Play-off 1 pakte niemand in de onderlinge duels meer punten dan paars-wit. In zijn tien wedstrijden tegen de rest van de top zes pakte het 18 op 30. Club deed één puntje minder goed, AA Gent zelfs vijf. Zulte Waregem – dat nochtans herfstkampioen werd – sluit de rij met amper acht eenheden.

Alleen bleek nog niet iedereen helemaal te begrijpen waar het over gaat. De Frans-Ghanese rechtsachter van de Brusselaars Dennis Appiah, deze zomer overgekomen van Caen, had naar eigen zeggen al bij de start van het seizoen begrepen dat er in België play-offs worden gespeeld. Maar dat nu ook de punten nog eens worden gehalveerd, dat moest hem gisteren voor de zekerheid toch nog eens worden uitgelegd. “Echt? Gewoon 61 punten gedeeld door twee?”, klonk het verontwaardigd. (jug)

Winstpremie maal tien én bier voor feestende Zebra’s

CHARLEROI Charleroi had aan een doelpuntenloos gelijkspel op Daknam genoeg om zich te kwalificeren voor Play-off 1. Niet minder dan 1.100 bezoekende fans moedigden hun helden onophoudelijk aan, met als kers op de taart: de kwalificatie. In de euforie beloofde manager Mehdi Bayat de wedstrijdpremie maal tien te vermenigvuldigen. Elke speler krijgt niet één, maar tien punten uitbetaald. Ook het personeel van de club ontvangt een extra duit.

“Op het einde van de match was ik erg ontroerd”, aldus een opgeluchte Bayat. “Ik ben enorm fier en tevreden dat we ons als enige Waalse club hebben weten te kwalificeren. Weet u, de laatste drie seizoenen stonden we twee keer in de top zes en speelden we een keer barragematchen voor Europees voetbal. Maar we zijn er nog niet, nu is het zaak om te blijven werken en een rol van betekenis te spelen in Play-off 1.”

Naast een extra premie beloofde een jarige trainer Mazzu onderweg naar het Zwarte Land halt te houden aan een benzinestation om wat bier in te slaan. “Ik heb mijn bankkaart klaar. De spelers mogen drinken wat ze willen. Ik trakteer. Dit hebben ze wel verdiend.” (who)

Jankovic houdt zwaar trainingsregime aan

STANDARD De Rouches lieten weten dat er 22.592 toeschouwers waren. In werkelijkheid kwamen er daar dik 8.000 niet van opdagen. En zij die wel kwamen, pakten uit met spandoeken à la: "Een lege tribune naar het beeld van onze ploeg... zonder ziel". Of ook: "Strijd om het seizoen te redden of game over voor Jankovic."

Bij de Rouches brachten enkel Legear en de scorende Belfodil wat ziel in de ploeg. Daarnaast was het niet veel soeps. Ref Smet verhinderde de nederlaag met een penaltycadeau. “Globaal ben ik niet tevreden, maar we gingen tot het uiterste”, stelde trainer Jankovic. “Daarom stelde ik zo goed als dezelfde elf op als tegen Moeskroen. Na de straftrainingen weet ik wie er nog vol voor gaat. Voor Play-off 2 zullen we het harde regime aanhouden. Niet meer vanaf 6.30 uur ’s morgens, maar toch intensief.” (jug)

Dutoit speelt op de Heizel

KV OOSTENDE Oostende is klaar voor de belangrijkste match uit zijn historie: de bekerfinale zaterdag. KVO voetbalde zorgeloos met een B-ploeg op Standard. Pas toen de Rouches cadeaus kregen van de ref werd het 2-2. Opvallend: Proto stond voor het eerst na zijn knieblessure in doel, maar de afspraak is duidelijk: op de Heizel speelt Dutoit.

KVO-trainer Yves Vanderhaeghe deed er nog geheimzinnig over. “Waarom moeten jullie al weten wie tijdens de bekerfinale zal keepen?”, grijnsde de coach. “Omdat de media anders discussie zullen creëren die de rust in mijn team kan verstoren? Tja.”

De kalmte blijft bewaard, Yves, want we wisten het al. Silvio Proto stond op Sclessin voor het eerst in doel sinds hij begin november zijn achterste kruisband scheurde, maar vooraf was afgesproken dat William Dutoit de bekerfinale speelt. “Voor mij had deze match nog twee uur mogen duren”, stelde Proto. “Zo goed voelde ik me. Natuurlijk wil ik als oud-strijder de bekerfinale betwisten, maar de coach zal met Dutoit voor continuïteit kiezen en ik hoop op een plaats bij de kern. In Play-off 1 zien we wel.” De keuze voor Dutoit is logisch. Er viel hem niets te verwijten en in de halve finales tegen Genk sleurde hij KVO erdoor met een gepakte penalty. (jug)

Buikspierblessure doet Saief in extremis afhaken

AA GENT Kenny Saief moest in allerlaatste instantie verstek geven. Tijdens de opwarming bleek dat de Israëli te veel hinder ondervond van een buikspierblessure, waardoor spelen onmogelijk was. Ook Neto, Milicevic en Matton waren nog onbeschikbaar. Asare kwam wel aan de aftrap, maar de Gentse aanvoerder had in de slotfase toch opnieuw wat last. In de toegevoegde tijd kreeg hij een applausvervanging. Dejaegere kwam ook aan de aftrap, maar kreeg het net als Troost-Ekong – voor het eerst in de basis sinds 25 januari – conditioneel wat moeilijk. Dejaegere werd afgelost door Rabiu.