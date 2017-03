Cynische Preud'homme: “Club Brugge is blijkbaar niet zo belangrijk”

Doellijntechnologie. Het blijft een heikel thema en ook gisteren in Brugge was het weer aan de orde. Toen Steven De Petter na 37 minuten van dichtbij kon afdrukken, klemde Club-doelman Butelle de bal. Maar, zo oordeelde de lijnrechter, het leer had de doellijn volledig overschreden. Scheidsrechter Nicolas Laforge twijfelde geen seconde en keurde de goal goed. Tot groot ongenoegen van Butelle, die geel kreeg voor protest. En ook Michel Preud’homme was not amused. “Dat doelpunt was gewoon dodelijk voor ons. Niemand kan zeggen of die bal al of niet over de lijn was, maar blijkbaar is onze thuisreputatie dan toch niet zo groot als een lijnrechter dit kan beslissen”, mompelde een cynische Club-trainer. “Dat wil dus zeggen dat Club niet zo belangrijk is.”

Laforge zelf kwam ook nog even terug op de fase. “Zelf had ik het niet gezien, maar mijn assistent was formeel en was en is er nog altijd van overtuigd dat die bal over de lijn was gegaan”, klonk het.

Twee uiteenlopende visies en dus had doellijntechnologie gisteren zijn nut kunnen bewijzen. Pittig detail: tot voor een paar maanden was die er in het Jan Breydelstadion voor de Cham­pions League, na de uitschakeling werd die alweer verwijderd. In België werd eerder al de voorkeur gegeven aan een videoref en niet aan doellijntechnologie.