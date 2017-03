Eerst niet-vastgelegde goal in Jupiler Pro League: net bij doelpunt vallen alle camera’s uit

Dan maakt Matthias Bossaerts zijn eerste goal voor KV Oostende en dan zijn daar toch geen beelden van, zeker. Door een panne in de streaming cabine van de tv-zenders in Luik vielen alle camera’s even uit. Net toen kopte de KVO-verdediger op aangegeven van El Ghanassy de 0-1 binnen. Geen beelden dus, waardoor het de eerste niet-vastgelegde goal is sinds de betaalzenders het Belgisch voetbal uitzenden. En het was net het eerste doelpunt van Bossaerts voor KVO: da's pas pech hebben...