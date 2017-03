Het was een mooie dag voor Hicham Faik en Excelsior, want ze boekten hun eerste zege sinds november tegen SC Heerenveen. 4-1 werd het. Maar Faik zegevierde dan wel met zijn ploeg, maar verloor ook iets kostbaars in die wedstrijd: een van zijn witte voortanden overleefde de strijd niet, na een botsing met ploegmakker Jurgen Mattheij. De graszoden van Excelsior zocht hij na de wedstrijd dan ook ijverig naar het witte kleinood. Maar vinden, dat deed hij niet.