Zwarte lijst voor makelaars: deze jihadisten mogen geen huis meer kopen of huren

Vijftig terreurverdachten prijken binnenkort op een zwarte lijst van de veiligheidsdiensten, waardoor makelaars hen niet meer mogen helpen om een huis van de hand te doen en hen zo van grote sommen geld te voorzien. “Ook verhuren of verkopen aan deze mensen is verboden”, luidt het bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). “Wie een verdachte herkent, moet de veiligheidsdiensten alarmeren.”

Op de bewuste zwarte lijst van de Belgische veiligheidsdiensten staan nu 36 verdachten: 4 vrouwen en 32 mannen, tussen 20 en 52 jaar. Maar binnenkort zal de lijst meer dan 50 namen tellen. Na de volgende Veiligheidsraad wordt ze met nog een 15-tal nieuwe terreurverdachten aangevuld.

Op droog zaad

Iedereen die op de lijst belandt, wordt in principe op droog zaad gezet. Hun bankrekeningen worden bevroren door Financiën. Met andere woorden: ze kunnen geen cash meer afhalen, overschrijvingen uitvoeren of hun kredietkaart gebruiken. Het gaat voor het overgrote deel om mensen die in Syrië verblijven.

“Het zijn mensen die betrokken zijn bij terroristische daden in Syrië, Irak en daarbuiten – of die op de verdachtenlijst van het OCAD staan”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “We moeten vermijden dat ze hun gruwelijke activiteiten kunnen financieren.”

Zo slaagde de Belg Anouar Haddouchi er in 2015 in om, terwijl hij in Syrië zat, het geld vanop zijn bankrekening in het Britse Birmingham aan de terreurcel rond Abdelhamid Abaaoud over te maken. Daarmee werden de aanslagen van Parijs bekostigd.

Om het hen zo moeilijk mogelijk te maken op nog andere manieren geld te verzamelen, wordt ook het verkopen van huizen aan banden gelegd. “We krijgen elke drie maanden een ­bijgewerkte lijst. We maken die meteen over aan onze leden”, zegt Dorien Stevens van het Beroepsinstituut van het BIV.

“Bij elke nieuwe overeenkomst moet de makelaar de identiteitsgegevens van zijn klant naast de lijst leggen”, zegt Stevens. Als de klant op de lijst staat, moet hij discreet de veiligheidsdiensten inlichten. De makelaar moet ook details zoals plaatsen, momenten van afspraak, het adres van het pand en contactgegevens overmaken.

Ook notarissen zouden de lijst krijgen. Volgens het BIV mogen ze ook geen woningen verhuren of verkopen aan de mensen op de zwarte lijst.

Zo’n maatregel kan nochtans niet verhinderen dat Syriëstrijders zich in ons land vestigen. De bende rond Abaaoud kon zich maandenlang verschuilen in zes safehouses in ons land. Vijf ervan huurden ze onder een valse naam, met valse papieren. Het zesde huurcontract werd door een vriend afgesloten.