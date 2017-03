Topzakenman betrokken bij omkoping politiebaas

Koen Blijweert (60), de omstreden zakenman-lobbyist die in tal van omkoopaffaires werd genoemd, zit sinds vorige week woensdag in de cel. Blijweert ging er prat op dat hij ondanks de vele geruchten over fraude en schandalen, nog nooit veroordeeld werd. Het Dendermondse parket denkt nu dat hij betrokken is bij de omkoping van ex-politiebaas Glenn Audenaert.

“Ik ben de man van zeventig verhoren”, zo omschreef Blijweert zichzelf ooit al lachend. Om er de nadruk op te leggen dat hij dan wel veel genoemd werd in allerhande affaires en vaak verhoord was door de politie, maar dat hij uiteindelijk nooit veroordeeld werd.

Glenn Audenaert.

Afgelopen woensdag klopte het gerecht aan bij zijn villa in Knokke. Na een hele dag ondervragen werd Blijweert ’s avonds voor de onderzoeksrechter geleid in Dendermonde, die hem wél liet aanhouden. Sindsdien zit de lobbyist in de gevangenis op verdenking van mededaderschap aan corruptie. Zijn aanhouding kadert in het onderzoek dat het Dendermondse parket al sinds 2012 voert naar voormalig politiebaas Glenn Audenaert.

Het gerecht denkt dat Audenaert zich enkele tienduizenden euro’s liet betalen door een vastgoedmagnaat. In 2013 verhuisde de federale politie een aantal van haar centrale diensten naar het Rijksadministratief Centrum in het hart van Brussel, dat eigendom was van die vastgoedmagnaat. Audenaert zou bij de politietop aangedrongen hebben op die verhuis. Blijweert zou als lobbyist bemiddeld hebben.

Audenaert werd in 2012 lang ondervraagd, maar hij ontkende dat hij was omgekocht. Ook de immomagnaat ontkende, via een persbericht. Maar vorige maand werden Audenaert en zijn ex-partner Marleen P. plots opnieuw verhoord. Audenaert mocht na het verhoor naar huis. Zijn ex-vriendin werd aangehouden, maar na drie dagen weer vrijgelaten.

In beroep tegen vrijlating

Het ziet ernaar uit dat Blijweert langere tijd in voorhechtenis zal blijven. Blijweert verscheen vorige week vrijdag voor de raadkamer, die zijn vrijlating beval. Maar het parket tekende beroep aan. Naar verluidt wil het parket nog een aantal onderzoeksdaden uitvoeren, en wil het gerecht voorkomen dat Blijweert van zijn vrijlating gebruik zou ­maken om bewijsmateriaal te doen verdwijnen.

Blijweert blijft allicht nog twee weken in de cel tot hij voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling verschijnt, op 23 maart.

Milieubox

Al zijn hele carrière wordt fixer Koen Blijweert achtervolgd door geruchten over corruptie en fraude, zowel in de zakenwereld als in de politiek. Blijweert kent iedereen en heeft een dik adresboekje – al willen nog weinigen openlijk met hem geassocieerd worden.

In de jaren 90 werd hij genoemd in de affaire ronde ­milieuboxen, die door een bedrijf van de familie Blijweert gefabriceerd werden. Enkele jaren later raakte bekend dat Blijweert het bordeelbezoek van een bevriend magistraat ­financierde. Blijweert is ook de man die N-VA-voorzitter Bart De Wever en MR-kopman Louis Michel in 2010 voor het eerst samen aan tafel zette in sterrenrestaurant Bruneau.

Het is overigens niet juist dat Blijweert nooit eerder in de cel zat: in 2000 zat hij ook al drie maanden in voorarrest, toen het bedrijf Action Trading beticht werd van BTW-ontduiking. Die zaak raakte verjaard.

De advocaat van Koen Blijweert wilde gisteren geen commentaar kwijt.