Derby County zet coach Steve McClaren op straat

Julien De Sart zit bij Derby County zonder coach. De club uit de Engelse Championship heeft de samenwerking met Steve McClaren “met onmiddellijke ingang” beëindigd, zo liet Derby zondag weten. Ook McClarens assistent Chris Powell en technisch directeur Chris Evans verlaten de club.

McClaren keerde op 12 oktober 2016 na het vertrek van Nigel Pearson terug bij Derby County. Onder zijn commando wonnen de ‘Rams’ 13 van hun 29 wedstrijden, speelden ze 7 keer gelijk en leden ze 9 nederlagen. Derby bevond zich begin oktober net boven de degradatiezone. McClaren boekte snel resultaten bij de club van De Sart en klom eind 2016 naar de zesde plaats.

Derby verloor vrijdag met 3-0 van Brighton & Hove Albion en pakte slechts 6 op 24. “Sinds de start van het nieuwe jaar gaan de resultaten, de moraal en de eenheid van de ploeg onverwacht achteruit”, verklaarde Derby het ontslag op zijn website.

Derby County staat momenteel op de tiende plaats in de Championship. De ‘Rams’ hebben tien punten minder dan het nummer zes, dat aan het einde van het seizoen recht heeft op deelname aan play-offs om promotie naar de Premier League.

Voor de 55-jarige McClaren is het zijn derde ontslag in twee jaar tijd. In mei 2015 werd hij al eens op de keien gezet door Derby County. Het seizoen daarop ging hij aan de slag bij Newcastle United in de Premier League, maar daar moest hij in maart 2016 plaats ruimen voor Rafael Benitez.