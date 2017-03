De Romeo’s lachen kritiek op film weg: “Hoe slechter, hoe meer kijkers”

De Romeo’s trokken dit weekend van de ene Kinepolisbioscoop naar de andere om hun film H.I.T. voor te stellen. “Een komische tv-serie is de volgende stap als het aan ons ligt, maar dit is alvast een droom die is uitgekomen”, zeggen Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles.

“Het is een feelgood actiekomedie voor de hele familie geworden. De bedoeling is om ook mensen die niet van het schlagergenre houden, toch te overtuigen en hen te laten lachen. Wij relativeren veel en ­steken de draak met iedereen, ook met onszelf. We kijken op niemand neer. Het leven is al zo serieus, laat ons toch ook eens lachen”, aldus De Romeo’s, die benadrukken dat ze in geen enkel hokje passen. “Ook al noemen ze ons schlagerzangers, we kunnen ook nog andere dingen. Natuurlijk zitten al enkele critici met gescherpte pen klaar om ons neer te sabelen, maar laat ze maar doen. Wij zijn dat gewoon. Het is heel gemakkelijk om iets af te breken. Trouwens, hoe meer slechte kritiek, hoe meer volk er gaat kijken.” (lachen)

Offers gebracht als vrouw

De Romeo’s hebben in elk geval flink met zichzelf kunnen lachen tijdens de opnames. “De scènes waarin we als vrouw verkleed zijn, zijn gewoon hilarisch!”, zegt Chris Van Tongelen. “Het was een heel gedoe om ons in vrouw te transformeren. We zaten twee uur in de make-upstoel en het was net een van de warmste dagen van het jaar toen die opnames plaatsvonden. We hebben echt offers moeten brengen om een vrouw te zijn. Onze benen scheren, bijvoorbeeld. Bij mij is dat haar nog altijd niet helemaal terug gegroeid. Ik vraag me af of dat ooit nog goed komt.”

Of er een vervolg komt als de film een succes wordt, laten de drie nog in het midden. “Laten we eerst kijken hoe leuk het publiek hem vindt, en dan zien we wel”, klinkt het.

Plannen zijn er nog genoeg. “Ergens in een kluis zit onze Romeo’s Bucketlist. Er staan heel wat dingen op dat lijstje die we graag zouden doen. Wanneer, weten we niet, maar ooit gaan we die dingen nog doen. Dat lijstje is een groot geheim. We geven ons nog elf jaar, dan bestaan De Romeo’s 25 jaar. Als één van ons wegvalt, stopt het. Wij zijn niet inwisselbaar.”