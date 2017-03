Haarkleuring Hanne van K3 liep helemaal fout

Naar aanleiding van de stunt met Q-deejay Maarten Vancoillie die zijn haar zo blond als dat van Klaasje van K3 liet verven, heeft haar collega Hanne onthuld dat haar haarkleuring bij de finale van K3 Zoekt K3 grondig fout liep.

“Alle finalisten kregen een andere haarkleur. Wij zaten allemaal geblinddoekt, want we mochten zelf nog niet zien welke kleur we kregen. Ik herinner me nog dat ik uiteindelijk helemaal alleen achterbleef en Kristel plots zacht over mijn armen wreef en heel voorzichtig zei: Hanne, het ziet er echt niet slecht uit, maar we gaan bij jou de kleuring toch eens overdoen. Achteraf heb ik een foto gezien van hoe vreselijk ik er toen uitzag. Mijn haar had een kreeftachtige oranje kleur, nog veel erger dan het fluo-oranje dat Karen in het begin van K3 had.”