Makkelijke zege voor Nainggolan en AS Roma

AS Roma kon Palermo makkelijk verslaan met 0-3, met goals van Stephan El Shaarawy, invaller Edin Dzeko en uiteindelijk ook nog Bruno Peres. Daardoor wippen ze weer over Napoli naar de tweede plaats in de Serie A met 62 punten, wel nog steeds op acht punten van leider Juventus dat vrijdag won van AC Milan. Palermo blijft op de achttiende plaats en in de gevarenzone

In de basis bij AS Roma stond Radja Nainggolan. De Rode Duivel maakte ook de negentig minuten vol. Die andere Rode Duivel bij Roma, Thomas Vandermaelen, bleef de hele match op de bank. Palermo nam nog een goede start en scoorde al na vijf minuten, maar helaas vanuit buitenspel. De eerste goal viel uiteindelijk van de voet van El Shaarawy, die de bal voorgezet kreeg van Clement Grenier. El Shaaraway twijfelde niet en pegelde de bal lag in het midden van het doel.

In de tweede helft mocht Dzeko Grenier gaan vervangen. Nog geen twaalf minuten later scoorde diezelfde Dzeko de 0-2, 14 minuten voor tijd. Palermo zakte als een kaartenhuisje in elkaar en slikte nog een derde goal in de blessure tijd. Kevin Strootman, die inviel voor doelpuntenmaker El Shaarawy, vond in een scherpe counter Bruno Peres die de doelman geen kans liet: 0-3. Ook de eindstand. Nainggolan speelde een degelijke match en was een paar keer gevaarlijk. In de slotminuten kwam hij nog dichtbij de 0-4, maar hij botste op de doelman van Palermo.