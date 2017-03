Turkse referendumkoorts waait nu ook over naar Gent

Een foto van de Gents-Turkse website Belemturk: tijdens een manifestatie in jeugdhuis Minus One op 4 maart brengen de aanwezigen de wolvengroet, een omstreden extreemrechts en nationalistisch Turks handgebaar. Foto: rr

Gent - Het grondwetsreferendum in Turkije beroert ook Gent. Turkse nationalisten hielden vorige week een meeting in een gebouw van de Stad, zonder dat die dat wist. En in een blad dat met Gentse subsidies werd opgericht, wordt opgeroepen ja te stemmen. Het stadsbestuur is not amused.

Op zaterdag 4 maart vond in jeugdhuis Minus One, aan de Opgeëistenlaan, een meeting plaats van nationalistische Turken. Volgens een verslag op Belemturktv.com, een Gents-Turkse website, was het de bedoeling de Gentse Turken op te roepen om ja te stemmen op het omstreden referendum in Turkije op 16 april.

De manifestatie toont aan dat de Turkse nationalistische partijen ook in Gent achter de schermen actief stemmen ronselen voor het referendum. Foto’s tonen bovendien aanwezigen die de wolvengroet brengen, een omstreden handgebaar dat verwijst naar het extreemrechtse nationalisme in Turkije. Er zijn vlaggen te zien van de Grijze Wolven en een spandoek met een foto van Alparsan Turkes, de stichter van de extreemrechtse partij NMP.

En dat in een jeugdhuis van de Stad, waar volgens het reglement politieke activiteiten en propaganda verboden zijn.