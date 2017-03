PSG spoelt Champions League-kater door, Meunier moet geblesseerd naar de kant

Paris Saint-Germain heeft zondag op de 29ste speeldag in de Franse Ligue 1 een 1-2 overwinning geboekt op het veld van rode lantaarn Lorient. Thomas Meunier startte in de basis, maar moest tien minuten voor het einde naar de kant met een blessure.

Iets voor het halfuur klom PSG op voorsprong. Cavani verlengde een hoekschop met het steunbeen richting eerste paal, Benjamin Jeannot deed het leer in eigen doel verdwijnen: 0-1. Na de pauze verdubbelde Nkunku de score. Zijn zwalpende schot zette doelman Benjamin Lecomte op het verkeerde been. Mickael Ciani (68.) kopte de 1-2 na een corner voorbij PSG-doelman Trapp. Een kwartier voor tijd bleef Thomas Meunier liggen op de grasmat. Ook na medische verzorging op het veld bleef de rechtsachter van PSG het terrein op- en afhinken. Zijn doublure en woelwater Serge Aurier was immers niet klaar om in te vallen. Ruim zes minuten na zijn blessurebehandeling kon Meunier dan toch naar de kant. Aan de score veranderde er niets meer.

PSG neemt opnieuw zijn tweede plaats in de stand in. De Parijzenaars hebben 65 punten, dat zijn er drie minder dan leider Monaco (68). Lorient blijft troosteloos laatste.