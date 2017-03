Man rukt hoofddoek af van moslima tijdens uit de hand gelopen parkeerincident

Mechelen / Vilvoorde - Een 22-jarige Mechelse studente is zaterdagochtend verbaal en fysiek hard aangepakt in Vilvoorde. Toen ze een parkeerplaatsje zocht, kwam het tot een conflict met een andere bestuurder en dat liep helemaal uit de hand.

Mogelijk had die man het niet zo begrepen op moslima’s met een hoofddoek. Ik snap niet wat hem bezielde 22-jarige moslima

De Mechelse, die liever niet met naam in de krant staat, was met haar moeder op weg naar de zaterdagmarkt in Vilvoorde, toen ze een parkeerplaatsje zocht langs de Mechelsesteenweg. “Ik gebruikte mijn richtingaanwijzers om aan te geven dat ik me in een vrijstaande plaats zou parkeren, maar een andere bestuurder met een grote gezinswagen wrong zich er nog tussen door achteruit te rijden. Ik vond het niet hoffelijk, maar ik wilde me niet boos maken en parkeerde dan maar een paar plaatsen verder. Toen ik uitstapte, was de man over zijn toeren en hij vroeg hij of ik me beter dan de rest voelde”, legt de studente haar versie van de feiten uit.

De situatie escaleerde. “Hij kwam vlak voor mij staan, gaf me een klap in mijn gezicht met zijn platte hand, hij begon te duwen en te trekken en trok zelfs aan mijn hoofddoek. De veiligheidsspeld waarmee ik die had vastgemaakt, is toen losgesprongen en hij heeft mijn hoofddoek van mijn hoofd getrokken. Ik stond perplex.”

Smartphone afgenomen

“Toen ik een foto wilde nemen als bewijs voor de politie, pakte hij mijn smartphone af. Hij wilde die niet teruggeven. Ik was intussen in tranen uitgebarsten, maar geen van de omstanders hielp. Gelukkig waren er wel buren die intussen de politie hadden gebeld. Ze hebben hem geïdentificeerd en later zal hij een verklaring op het politiebureau moeten afleggen.”

