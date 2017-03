COLUMN. De houdbaarheidsdatum van Preud’homme (en hoe Club Brugge ervan kan profiteren)

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

Bovenstaand beeld staat symbool voor het seizoen van Club Brugge: Michel Preud’homme met het gezicht op onweer, die al zijn frustratie na het puntenverlies tegen STVV in een woeste trap op de bal steekt. Wéér was zijn Club Brugge veel te slap aan de wedstrijd begonnen. Wéér moest zijn ploeg op achterstand komen alvorens ze wakker werd. Resultaat: een dol Brugs kwartiertje meteen na de rust. Waarna blauw-zwart... wéér in nonchalance verviel, en finaal nog het deksel op de neus kreeg. Mag dat een wonder heten, als je in een hele wedstrijd al bij al slechts vijftien minuten hebt gevoetbald?

Het ontlokte een wanhopige Preud’homme na afloop in de perszaal een veelzeggende reactie: “We reiken dikwijls oplossingen aan, maar op een bepaald moment moet je vaststellen dat je op de limiet bent om echt meer te ambiëren. De elastiek kun je rekken tot een bepaald punt, maar niet verder want anders breekt hij.” Dag, Jan! De goede verstaander leest: “Ik kan het nog honderd keer zeggen, maar ze willen het blijkbaar niet leren.” Van een oorwassing van zijn spelers gesproken!

Anderzijds: is het niet aan een trainer om zijn spelers gemotiveerd te krijgen? Zou het kunnen dat de werkwijze van de immer kritische en perfectionistische Preud’homme niet meer aanslaat bij diens mentaal vermoeide spelers? Met andere woorden: dat de rek niet alleen uit zijn spelers, maar ook uit hun relatie met hun coach is?

Begrijp me niet verkeerd: Preud’homme heeft een grote impact gehad op Club Brugge. Hij maakte van een vergane glorie weer een onbetwiste topclub. Maar straks zal hij bijna vier volledige seizoenen aan het hoofd van blauw-zwart hebben gestaan, waar hij in de rest van zijn carrière nooit ergens langer dan twee seizoenen bleef. Zou jij niet de buik vol krijgen van een baas die je dag na dag tot het uiterste dreef? Er mentaal vermoeid van worden? Want zo voetbalde blauw-zwart gisteren: alsof elke minuut op dat veld een verplichting was, een zware last om te dragen.

De feiten zijn wat ze zijn: Club Brugge pakte op de laatste twee speeldagen van de reguliere competitie één op zes, verschillende spelers zijn nog steeds op zoek naar de goede vorm (kuch, Refaelov, kuch), en met de blessures van Diaby, Limbombe en Gouden Schoen Izquierdo zag Preud’homme zijn offensieve compartiment halvelings onthoofd.

In het wereldje twijfelt niemand er nog aan dat Preud’homme na dit seizoen vertrekt bij Club Brugge. Ook hij is mentaal op. En als hij dat afscheid nu eens definitief zou maken, en communiceren aan de buitenwereld? Zou het vooruitzicht van frisse lucht zijn spelers niet de zin geven om nog één keer alles te geven voor de coach die ook hen (weer) groot maakte? Zodat hij kan afzwaaien met één restauratie van een topclub, één Europese kwartfinale, één beker en twéé titels op zijn blauw-zwarte palmares? Zou dat geen passend afscheid zijn? Kan de elastiek nog één keer oprekken?

Groet,

Jef