Lukaku weigert bij te tekenen en wil terug naar Chelsea

Romelu Lukaku zet alles op alles om Everton deze zomer te verlaten. Tegen het advies van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in weigert hij zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract. Lukaku wil een ‘ontsnappingsclausule’ waarin hij voor een vast bedrag kan vertrekken. Droombestemming: Chelsea.

“Nee, nee en nee.” Tot drie keer toe reageerde t opschutter Romelu Lukaku zaterdag afwijzend op een vraag van een journalist vanover zijn nieuwe contract bij Everton. In de Engelse pers wordt al wekenlang verkondigd dat de Rode Duivel eerstdaags zijn handtekening plaatst onder een verbintenis die hem tot recordverdiener bij Everton kan maken. Naar verluidt zou Lukaku per week 100.000 pond (114.000 euro) kunnen verdienen.

Door het contractvoorstel van Everton af te wimpelen gaat Lukaku in tegen het advies van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. Die transfereerde vorige zomer onder anderen Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic naar Manchester United en wordt gezien als een van de invloedrijkste makelaars van de wereld. Twee weken geleden had Raiola gezegd dat Lukaku “met 99,9999 procent zekerheid” het nieuwe contract zou tekenen. “Wat overigens niet wil zeggen dat Romelu deze zomer blijft”, had de Italiaanse Nederlander eraan toegevoegd.

Ontsnappingsclausule

Lukaku heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Everton en wil dat er daarover garanties komen. Concreet vraagt hij een ontsnappingsclausule waarmee hij voor een vast bedrag de club mag verlaten. Een clausule die Raiola niet onderhandelde en waarmee Everton voorlopig niet akkoord wil gaan. Het huidige contract van Lukaku loopt nog tot 2019. Als Everton het hard speelt, kan het de Belg nog twee jaar bij de club houden.

Lukaku hoopt dat Everton eieren voor zijn geld zal kiezen. Vorige zomer weigerde de club hem voor een bedrag van ruim 65 miljoen euro naar zijn ex-club Chelsea te laten gaan. Manager Antonio Conte verkoos Lukaku boven Marseille-aanvaller Batshuayi en overwoog Lukaku in een systeem met twee spitsen aan Diego Costa te koppelen. Everton hield het been stijf, maar kan zich deze zomer soepeler opstellen. Hoe dichter een speler het einde van zijn contract nadert, hoe groter de financiële druk om te verkopen.

Na vier jaar Everton vindt Lukaku het tijd om de stap naar een topteam te zetten. Een lucratief contract in China “is voor later”, een overstap naar een team dat in de Champions League speelt en om de prijzen strijdt, is de echte inzet.

De naam van Juventus zingt vanwege zijn makelaar Raiola allang rond, maar het liefst van al keert Lukaku terug naar Chelsea, het team dat ondanks zijn gedwongen vertrek in 2014 altijd in zijn hart is gebleven. De kans dat Diego Costa deze zomer vertrekt, is groot en ook Michy Batshuayi heeft coach Antonio Conte niet van gedacht kunnen doen veranderen over zijn kwaliteiten. De Italiaan vraagt voor volgend seizoen één of twee nieuwe spitsen. Lukaku hoopt dat hij deze zomer opnieuw vooraan in de rij staat.