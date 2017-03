Na Turkije-rel in Nederland: Vlaamse burgemeesters zouden Turkse minister niet weigeren

De vrijheid van menings­uiting en vergadering mag nooit in het gedrang komen. Dat vinden de burgemeesters van enkele Vlaamse gemeenten met een belangrijke Turkse gemeenschap.

Een Turkse minister weigeren die voor een publiek van Belgische Turken het controversiële referendum komt verdedigen, vinden ze dan ook een stap te ver. “Want als je dat doet, zet je de deur open naar willekeurige weigeringen”, zegt Gents burgemeester Daniël Termont (SP.A). Hij wil enkel een uitzondering maken als een meeting risico’s inhoudt voor de veiligheid van de inwoners.

Daniël Termont Foto: CREDIT: ID/ Lieven Van Assche

Ook CD&V-burgemeesters Wouter Beke (Leopoldsburg), Wim Dries (Genk) en Nadja Vananroye (Hasselt) willen enkel een politiek getinte meeting binnen hun Turkse gemeenschap verbieden als er een gevaar is voor de openbare orde. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) tekent wel enig voorbehoud aan. “Hij doet wat hij kan om buitenlandse conflicten niet in onze stad te importeren”, aldus zijn woordvoerder. De Wever laat dan ook geen politieke evenementen toe in stedelijk patrimonium.

Sinds zaterdag staan de diplomatieke relaties tussen Turkije en Nederland onder druk. In de ochtend trok Nederland de landingsrechten in voor het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu. Het kabinet nam de maatregel naar eigen zeggen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen na een oproep aan Turkse Nederlanders om zaterdag massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu in Rotterdam.

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya ook geen toelating om het consulaat in Rotterdam te betreden. Ze werd vervolgens als “ongewenste vreemdeling” het land uitgezet en geëscorteerd naar de grens met Duitsland. Daar nam ze in de vroege ochtend een privévliegtuig vanop de luchthaven Keulen-Bonn. Bij haar terugkeer in Istanboel, zondagochtend, hekelde ze de “erbarmelijke” manier waarop ze door de Nederlandse autoriteiten werd behandeld. De regering Erdogan waarschuwde vervolgens Nederland.“Er komt een zwaardere vergelding tegen de onaanvaardbare behandeling van Turkije en zijn ministers”, luidde het.