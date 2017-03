Na hetze rond kraak van Gents huis door Roma: antikraakwet plots prioriteit

De kraak van een Gents huis door enkele Roma zet de meerderheidspartijen tot spoed aan. Ze hopen deze week al met een consensustekst naar de Kamer te trekken en een doorbraak te forceren.

De Kamerleden Egbert Lachaert (Open VLD) en Veli Yüksel (CD&V) dienden twee jaar geleden al een wetsvoorstel in om krakers makkelijker uit je huis te kunnen zetten. Maar veel vooruitgang kwam er niet.

Tot een Gents koppel vorige week vanuit Vietnam alarm sloeg dat hun huis gekraakt werd door Roma. Pol de Roo en Sarah Braeye hebben in december een huis gekocht in de Holstraat in hartje Gent, maar kregen dinsdag van een buurvrouw te horen dat elf mensen in hun huis wonen. “We vrezen dat ze er een boeltje van maken. Onze nieuwe meubels staan daar al. Er is water, elektriciteit en een oude kachel. We weten niet of die nog werkt, dus de kans op brandgevaar is zeer groot”, zo lieten Pol en Sarah weten.

Het koppel verwittigde de politie en nam een advocaat in de arm, maar de politie kon naar eigen zeggen de krakers niet buiten zetten, omdat kraken op zich geen strafbaar feit is. “Maar dat lijkt me bizar: ze hebben wel degelijk ingebroken. Bovendien gaat het niet om een leegstaand pand. Mijn cliënten staan er gedomicilieerd”, aldus advocaat Henri Nottenbaert.

Ook het Roma-gezin heeft intussen gereageerd. “Wij inbreken? Dat is een leugen? We zijn dakloos en hiervoor sliepen we in het station. Een Slovaakse man heeft ons geholpen. Hij heeft ons hier voor 150 euro ondergebracht.”

Na die hetze van de voorbije dagen over het gekraakte huis in gent, staat de antikraakwet meteen weer bovenaan de prioriteitenlijst. Yüksel en Lachaert verwachten dat er snel een akkoord in de meerderheid wordt gevonden om hun wetsvoorstellen goed te keuren.