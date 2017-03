Genk niet van plan Turkse meeting te verbieden

Genk - CD&V-burgemeester van Genk Wim Dries is niet van plan een bijeenkomst te verbieden van de Turkse extreemrechtse partij MHP. Hij ziet vooralsnog geen elementen die de openbare orde of de veiligheid in het gedrang brengen.

De lokale N-VA roept burgemeester Dries op om op te treden tegen de geplande meeting komende zondag in zaal Anatolia. Volgens Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters wil de MHP immers campagne voeren om ‘ja’ te stemmen bij het referendum dat de macht van Erdogan uitbreidt,

Lantmeeters waarschuwt voor een “uiterst gevaarlijke sfeer”, aangezien “heel wat Turken en Koerden niet te spreken zijn over die volmachten voor Erdogan”.

Volgens de Genkse burgemeester Dries zijn er vooralsnog echter geen problemen voor de openbare orde of de veiligheid. “Er zijn voor- en tegenstanders, maar die debatteren daar op een volwassen manier over in onze stad”, reageert hij. “De politie volgt de zaak op de voet. Als er zich een veiligheidsprobleem voordoet, reageren we gepast.”