Snowboardster racet tegen een opmerkelijke tegenstander

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Denver beleefde afgelopen vrijdag de schrik van haar leven tijdens het snowboarden in een natuurpark in Colorado. Toen Cheri Luther even over haar schouder keek om te kijken of haar skipartner nog in de buurt was, zag ze een reusachtige eland haar richting uitkomen.

De vrouw kon het galopperende dier filmen en zette de beelden op Instagram, waar ze al duizenden keren werden bekeken. “Ik was bezorg dat ik zou vallen en dat ik zou worden vertrappeld. Ik was enorm opgelucht toen ik naar links ging en de eland naar rechts liep”, schreef Luther bij haar video. Eens de eland haar had voorbij gestoken, minderde de snowboardster vaart om wat afstand van het dier te nemen.

Een woordvoerder van het natuurpark in Colorado verklaarde later dat er niemand gewond raakte bij het opmerkelijk incident. Volgens het natuurpark is de ontmoeting een duidelijk bewijs dat wintersporters hun sneeuw delen met wilde dieren en dat ze dus goed moeten oppassen tijdens het skiën.