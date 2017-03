De Nederlandse Mol is... een Vlaming

Bij ons is de zoektocht naar de Mol nog maar net over de helft, in Nederland kende het alweer zeventiende seizoen van Wie is de Mol dit weekend al z’n ontknoping. De saboteur van dienst bleek zowaar een Vlaming: acteur Thomas Cammaert (32, foto) werkt al even in Nederland en heeft al een sterk Nederlands accent, maar hij komt uit Ekeren. De finale lokte bijna drie miljoen kijkers.

Thomas Cammaert (32) is een acteur die te zien was in de musical Soldaat van Oranje waarin hij een tijd de rol van Erik Hazelhoff Roelfzema vertolkte. Ook is Thomas geen onbekende in de Nederlandse film- en televisiewereld. Zo had hij een grote rol in de AVROTROS-serie ‘Ramses’ en speelde hij in de films ‘Ja, ik wil’ en ‘Sonny Boy’. Op dit moment is Thomas te zien in de voorstelling ‘De meiden’ van Toneelgroep Amsterdam.