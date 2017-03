Amerikanen lachen met controversiële rode kaart voor Jelle Van Damme

Los Angeles Galaxy is zondag op de tweede speeldag in de Amerikaanse Major League Soccer tegen een 0-1 thuisnederlaag tegen de Portland Timbers aangelopen. Bij Galaxy kreeg kapitein Jelle Van Damme in minuut 34 een wel erg controversiële rode kaart.

LA kwam in het eigen StubHub Center in Carson al na acht minuten op achterstand na een doelpunt van Diego Chara. In minuten 31 en 34 kreeg Van Damme tweemaal geel, maar dat bleek niet terecht. Op de beelden was immers duidelijk te zien dat hij zijn tegenstanders niet raakte. Na afloop van het duel postte Van Damme een foto van twee duikende mannen, Galaxy hoopt in ieder geval dat zijn kapitein niet geschorst wordt na diens uitsluiting.

If a tree falls in the forest and no one is around to touch it, does it deserve a yellow card?Do they have diving emoji's???? #ajoke #2tree's #fallingdown #nocomment #2yellowcards #joke #??? Een bericht gedeeld door Jelle Van Damme (@jelle_van_damme) op 12 Mrt 2017 om 6:36 PDT

Uiteindelijk bleef het 0-1, voor Galaxy al de tweede nederlaag in het nieuwe MLS-seizoen. Op speeldag 3 moet LA Galaxy zondag naar Real Salt Lake.

Op Twitter maakten vele Amerikanen zich vrolijk over de schwalbe:

Hi @jelle_van_damme you seem to have deleted a tweet. Don't worry boo, I gotchu. #rctid pic.twitter.com/kityGxdzrn — J Grawrock (@jgrawrock) March 13, 2017