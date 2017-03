Angelina Jolie en Brad Pitt lieten bij elkaar passende tattoos zetten vlak voor scheiding

Nu pas is bekend geraakt dat Angelina Jolie en Brad Pitt enkele maanden voor hun split nog bij elkaar passende tattoos hebben laten zetten tijdens een tripje naar Azië. Het was de bedoeling dat die tattoos hen op symbolische wijze zouden verbinden als man en vrouw. Liep dat even niet goed af.

Angelina Jolie telt naar verluidt niet minder dan 15 tattoos. Hoeveel Brad Pitt er heeft is niet bekend, al kan wel met zekerheid gezegd worden dat hij in februari van vorig jaar een boeddhistisch symbool om zijn buik liet plaatsen. Dat deed hij samen met Angelina die zelf voor een bijpassend exemplaar koos dat in het midden van haar rug terechtkwam.

Die tattoos werden gezet door de voormalige Thaise monnik Ajarn Noo Kanpai die onder andere ook Cara Delevingne en nog een reeks andere bekendheden van een spirituele boeddhistisch exemplaar voorzag. Het is net die spiritualiteit in zijn ontwerpen die extra betekenis moest geven aan de bij elkaar passende tattoos van Angelina Jolie en Brad Pitt. Die van hen zouden hen namelijk symbolisch als man en vrouw verbinden. Enkele maanden later lekte echter uit de twee de brui gaven aan hun relatie.

Het was niet de eerste keer dat Angelina Jolie bij de bekende tattoeur langsging. Ook in 2003 en 2004 liet ze onder andere een tattoo op haar schouder zetten van zijn hand.