Kevin Vandenbergh weet van geen ophouden: 50e goal in 26 matchen...

Kevin Vandenbergh verkoos om weer terug te keren naar de roots van het voetbal en dichter bij huis te gaan voetballen. De voormalige spits van eersteklassers Westerlo, Genk en KV Mechelen voetbalt sinds dit seizoen bij SC Aarschot in de Brabantse tweede provinciale. En de 33-jarige ex-rode Duivel breekt er alle records. Met een nieuwe hattrick in Vissenaken scoorde hij zijn 50e goal voor de club. Zijn 50e goal in 26 wedstrijden...