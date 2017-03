Beloften Club Brugge deze week in actie op prestigieuze Viareggio Cup

Brussel - De beloften van Club Brugge komen deze week in actie op de 69e editie van de Viareggio Cup in Italië, een traditioneel toptoernooi met Italiaanse en buitenlandse beloftenploegen.

Club is de enige Belgische deelnemer. Twee jaar geleden strandde het in de achtste finales, vorig jaar nam het niet deel. Voor deze editie werd het in een groep met de Italiaanse clubs Genoa, Parma en Cagliari ingedeeld. Blauw-Zwart start het toernooi tegen Genoa (dinsdag om 16u30), daarna volgen duels tegen Parma (donderdag 16 maart om 15u) en Cagliari (zondag 19 maart om 11u).

De Belgische clubs hebben een reputatie op het toernooi van Viareggio. In 2013 won Anderlecht - met onder andere Frank Acheampong, Chancel Mbemba, Leander Dendoncker en Michaël Heylen - de finale tegen AC Milan. Een jaar later speelden de jonge Brusselaars (toen met onder meer Dendoncker, Leya Iseka en Andy Kawaya) opnieuw de finale tegen Milan, maar trokken de Italianen aan het langste eind.