Hilarisch: Britse analist kan woede maar net bedwingen als collega hem onderbreekt

Voormalig aanvoerder van Liverpool Jamie Carragher is tegenwoordig voetbalanalist bij Sky Sports en was met veel overgave de nipte thuiszege van zijn ex-ploeg tegen Burnley aan het analyseren. Tot zijn collega Jamie Redknapp hem plotsklaps midden in zijn uitleg onderbreekt en zijn eigen mening begon te spuien. Carragher kon zijn woede maar net bedwingen, maar liet via zijn verbitterde lichaamstaal wel merken wat hij ervan vond. Het leverde in ieder geval hilarische beelden op.

Here it is. Carragher ready to kill Redknapp. pic.twitter.com/d9xp5KYfCi — Tony Hodson (@tonyhodson1) 12 maart 2017