Relletje in Italië: bekers Juventus besmeurd met “dieven” na omstreden zege

Na de zege van Juventus tegen AC Milan dankzij een controversiële strafschop in blessuretijd, hebben vandalen de replica’s van de scudetti van Juventus besmeurd met het woord “dieven”. De replica’s hingen in de hal op weg naar de kleedkamer van de bezoekers, dus het lijkt erop dat iemand van AC Milan de schuldige is. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport.

Er kwam vrijdagavond zowat stoom uit de oren van alles en iedereen dat AC Milan een warm hart toedroeg nadat zij in de 95ste minuut van de topper tegen Juventus een penalty tegen kregen. De Oude Dame was in het verleden al betrokken bij Calciopoli, het Italiaanse voetbalschandaal waarbij aangetoond werd dat de club uit Turijn wedstrijden manipuleerde. “Het is niet mogelijk, altijd zij weer”, verwees Milan-doelman Gianluigi Donnarumma meteen na de match naar het schandaal, terwijl ex-Club Brugge-speler Carlos Bacca moest tegengehouden worden omdat hij ref Davide Massa te lijf wilde gaan.

Maar daar bleef het kennelijk niet bij: na de wedstrijd bleken de replica’s van de scudetti van Juventus besmeurd met het woord “ladri”, Italiaans voor “dieven”. Het gaat om de trofeeën van het jaar 2004-2005 en 2005-2006, de jaren waarin aangetoond werd dat Juventus wedstrijden manipuleerde. Die hangen in een hal op weg naar de kleedkamer van de bezoekers. Het lijkt er dus op dat één van de withete Milanezen de schuldige is.

Na 28 speeldagen is Juventus op weg naar een zesde landstitel op rij in Italië. Zwart-wit telt inmiddels al acht punten voorsprong op eerste achtervolger AS Roma, waar Rode Duivel Radja Nainggolan tot de sterkhouders behoort.