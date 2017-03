OPROEP. Heeft u beelden van goal Bossaerts in Standard-Oostende?

KV Oostende en Standard speelden op de laatste speeldag van de reguliere competitie 2-2 gelijk op Sclessin, al was het voor menig televisiekijker een raadsel hoe het eerste doelpunt van Oostende-verdediger Mattias Bossaerts tot stand was gekomen. Door een panne in de streamingcabine op Sclessin waren er immers geen beelden beschikbaar. Het was meteen de eerste niet-vastgelegde goal sinds de betaalzenders het Belgische voetbal uitzenden.