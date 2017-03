Vrouw vindt lichaam dat in tapijt is gerold op straat

Brussel - Het Brusselse parket onderzoekt de moord op een man, zaterdagavond in Laken. Het slachtoffer kreeg een slag op het hoofd. Het lichaam was in een tapijt gerold.

De man die zaterdagavond rond 19 uur dood werd gevonden op de openbare weg in Laken, is door stomp geweld om het leven gebracht. Dat meldt het Brusselse parket maandagochtend. Over de juiste identiteit van de man zijn nog geen gegevens bekend. Ook is er nog geen verdachte opgepakt.

Een vrouw trof het lichaam van de man zaterdagavond aan in de Thys-Vanhamstraat, nabij het Bockstaelplein. Op die plaats wordt vaak zwerfvuil gedumpt. Toen de vrouw passeerde, zag ze een opgerold tapijt liggen. Toen ze dichterbij kwam, zag ze het lichaam.

Het parket riep er een wetsdokter en het labo van de federale politie bij en opende een gerechtelijk onderzoek voor doodslag. Later op de avond gingen ook het parket zelf en de onderzoeksrechter ter plaatse.

Zaterdagavond was uit de eerste vaststellingen al gebleken dat het om een verdacht overlijden ging. Een autopsie heeft nu aan het licht gebracht dat de man niet door steek- of schotwonden is overleden maar door stomp geweld. Of er slagen zijn toegebracht met de blote vuist of met een voorwerp, is nog niet duidelijk.

Maandagavond was het stoffelijk overschot nog niet geïdentificeerd.